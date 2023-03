Roma-Feyenoord, il ministro Abodi: “Biglietti a tifosi olandesi? Piena fiducia nel Viminale” (Di giovedì 30 marzo 2023) Sempre più vicina l’andata del quarto di finale di Europa League fra Roma e Feyenoord. Le due squadre si sono già affrontate nella finale della scorsa edizione della Conference League, match in cui gli uomini di Mourinho hanno avuto la meglio sulla compagine olandese. I tifosi del Feyenoord non la presero bene e visti anche i precedenti truculenti relativi all’assalto in passato sempre degli stessi tifosi contro la città di Roma per un match europeo, è alta la soglia di sicurezza e di attenzione del Viminale. Di questo tema delicato, ne ha parlato il ministro dello Sport Abodi, a margine della conferenza stampa di Special Olympics. Queste le parole di Abodi: “Ho Piena fiducia nei ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Sempre più vicina l’andata del quarto di finale di Europa League fra. Le due squadre si sono già affrontate nella finale della scorsa edizione della Conference League, match in cui gli uomini di Mourinho hanno avuto la meglio sulla compagine olandese. Idelnon la presero bene e visti anche i precedenti truculenti relativi all’assalto in passato sempre degli stessicontro la città diper un match europeo, è alta la soglia di sicurezza e di attenzione del. Di questo tema delicato, ne ha parlato ildello Sport, a margine della conferenza stampa di Special Olympics. Queste le parole di: “Honei ...

