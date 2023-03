Roma, fermati tre italiani su un suv a piazza Sempione: trovata una pistola, allarme bomba e negozi evacuati. Zona isolata (Di giovedì 30 marzo 2023) allarme a Roma, caos e paura a piazza Sempione. La Polizia ha prima bloccato due autovetture, dopo aver rinvenuto armi da fuoco, hanno arrestato le persone a bordo delle due auto e chiamato gli... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 marzo 2023), caos e paura a. La Polizia ha prima bloccato due autovetture, dopo aver rinvenuto armi da fuoco, hanno arrestato le persone a bordo delle due auto e chiamato gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CheccoCasano : ?? Stop Trasferta tifosi #RomaFeyenoord | a #Retesport in esclusiva Achille #Serra (ex Prefetto di Roma) nel corso d… - Cuccioloterzo : RT @ReteSport: ?? Stop Trasferta tifosi #RomaFeyenoord | a #Retesport in esclusiva Achille #Serra (ex Prefetto di Roma): 'Mai più orde barb… - CheccoCasano : RT @ReteSport: ?? Stop Trasferta tifosi #RomaFeyenoord | a #Retesport in esclusiva Achille #Serra (ex Prefetto di Roma): 'Mai più orde barb… - ReteSport : ?? Stop Trasferta tifosi #RomaFeyenoord | a #Retesport in esclusiva Achille #Serra (ex Prefetto di Roma): 'Mai più… - Andrea96173130 : @HungryMarcio Io penso sia vergognoso non far entrare i tifosi olandesi. Mi spiego meglio... È assurdo che il nostr… -