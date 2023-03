Roma, corruzione e favoritismi nella pubblica amministrazione: indagate 60 persone, tra i clienti anche un noto ristoratore (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma. Sono due le inchieste aperte dalla Procura capitolina sull’illecita procedura che avveniva all’interno dell’ufficio condoni del Campidoglio. nella fattispecie, una sezione parallela di quest’ufficio – su commissione ed in modo illegale – gestiva le pratiche manipolando le richieste e facendo così ottenere concessioni e sanatorie non dovute. Complessivamente gli indagati sono 60 e, sommando i fascicoli, sono 16 i dipendenti pubblici accusati di corruzione. Ancora, in dodici sono della società risorse per Roma, tre lavoravano invece all’ufficio condoni e uno all’Agenzia delle Entrate. Roma, il bar dell’Agenzia delle Entrate ora fa gli scontrini: la svolta dopo Striscia la Notizia La corruzione e gli scambi di favori in cambio di soldi e regali Notificato agli indagati un avviso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023). Sono due le inchieste aperte dalla Procura capitolina sull’illecita procedura che avveniva all’interno dell’ufficio condoni del Campidoglio.fattispecie, una sezione parallela di quest’ufficio – su commissione ed in modo illegale – gestiva le pratiche manipolando le richieste e facendo così ottenere concessioni e sanatorie non dovute. Complessivamente gli indagati sono 60 e, sommando i fascicoli, sono 16 i dipendenti pubblici accusati di. Ancora, in dodici sono della società risorse per, tre lavoravano invece all’ufficio condoni e uno all’Agenzia delle Entrate., il bar dell’Agenzia delle Entrate ora fa gli scontrini: la svolta dopo Striscia la Notizia Lae gli scambi di favori in cambio di soldi e regali Notificato agli indagati un avviso di ...

