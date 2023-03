Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone (Di giovedì 30 marzo 2023) Momenti di caos e paura in piazza Sempione, nella zona Nord di Roma, a poca distanza dalla sede del III municipio Montesacro. La Polizia ha bloccato un suv Audi Q2, dove è stata trovata a bordo una pistola (rivelatasi successivamente una pistola soft air), e ha fermato quattro persone di nazionalità italiana, tra cui una donna. A bordo della vettura gli agenti della polizia hanno trovato uno zaino sospetto, con all’interno quello che sembrava essere un pacco bomba, facendo così scattare le misure per mettere in sicurezza le persone e la zona. Per consentire l’intervento in sicurezza degli artificieri, la piazza è stata chiusa dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Momenti di caos e paura in, nellaNord di, a poca distanza dalla sede del III municipio Montesacro. La Polizia haun suv Audi Q2, dove è stata trovata a bordo una pistola (rivelatasi successivamente una pistola soft air), e ha fermatodi nazionalità italiana, tra cui una donna. A bordo della vettura gli agenti della polizia hanno trovato uno zaino sospetto, con all’interno quello che sembrava essere un pacco, facendo così scattare le misure per mettere in sicurezza lee la. Per consentire l’intervento in sicurezza degli artificieri, laè stata chiusa dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Roma, falso allarme bomba in un’auto: artificieri in Piazza Sempione - corriereviterbo : ALLARME BOMBA Paura in piazza Sempione a Roma #roma #allarmebomba #polizia - CastigliMirella : RT @Miti_Vigliero: Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone Un’auto Audi Q2 ha fa… - Il_Paradroide : RT @Miti_Vigliero: Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone Un’auto Audi Q2 ha fa… - Miti_Vigliero : Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone Un’auto Audi Q2… -