Roma | allarme bomba a piazza Sempione | paura a Montescaro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023)– Momenti di tensione ea Montesacro, nellabene, dove tre persone di nazionalità italiana sono state fermate a, nel quartiere Nomentano, a bordo di un Suv. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un ordigno esplosivo all’interno dell’auto. Dopo i controlli, è stata trovata anche una pistola. Secondo quanto si apprende, dopo le verifiche effettuate sia l’arma che lasono risultate finte. In zona è segnalato traffico molto intenso. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...