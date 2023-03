ROH | Annunciato un nuovo match per Supercard of Honor e il redesign dei Titoli Tag Team  

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il prossimo grande evento in pay-per-view della Ring ofof, si terrà questo venerdì a Los Angeles. Sembra che i fan della AEW e della ROH potranno assistere a un incontro di calibro internazionale in occasione del PPV del 31 marzo. L’edizione di questa settimana di Dynamite ha visto come main event Adam Cole contro Daniel Garcia. Dopo l’incontro, Garcia ha lanciato una sfida a Hiroshi Tanahashi della New Japan Pro Wrestling a ROHof. Tony Khan ha confermato su Twitter che Garcia affronterà Tanahashi a ROHofvenerdì prossimo al Galen Center. Tanahashi hala sua partecipazione all’eventoofin un post sui social ...

Questo weekend non ci sarà solo WrestleMania 39, anche la ROH metterà in scena una grandissimo show, stiamo parlando di Supercard of Honor, PPV che si terrà venerdì 31 marzo dalle ore 22:00 (ora ...Come annunciato durante la famosa media scrum dopo ROH Final Battle 2022, Tony Khan ha rilanciato il servizio di streaming HonorClub che ospita la rinascita della programmazione settimanale della Ring ...