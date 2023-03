Rodri dopo il ko | ' ' Il gioco della Scozia fa schifo' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : RT @DiMarzio: #Spagna, lo sfogo di #Rodri dopo la sconfitta con la #Scozia - DiMarzio : #Spagna, lo sfogo di #Rodri dopo la sconfitta con la #Scozia - sportli26181512 : Spagna furiosa, l'attacco di Rodri: 'La Scozia ha fatto anticalcio!': Rodri, capitano della Spagna, ha sbottato ai… -

Il giocatore del Manchester City e della nazionale spagnola ha rilasciato dichiarazioni polemichela gara persa 2 - 0 dalla Roja contro la ...In questo senso, il fatto cheabbia criticato il gioco della Scozia nel postpartita " "Non è ... Insomma, il calcio scozzese è in fase di rilancio, ela qualificazione a Euro 2020 si può ...Commenta per primo, capitano della Spagna , ha sbottato ai microfoni delle testate spagnolela sconfitta in casa della Scozia per 2 - 0. 'Non hanno fatto altro che tuffarsi , una serie di perdite di tempo. ...

Lo sfogo di Rodri dopo la sconfitta della Spagna in Scozia: Il modo ... Fanpage.it

Il giocatore del Manchester City e della nazionale spagnola ha rilasciato dichiarazioni polemiche dopo la gara persa 2-0 contro la Scozia ...Spagna KO con la Scozia, Rodri polemico: 'Il loro modo di giocare fa un po' schifo, non è calcio' La sconfitta contro la Scozia non è andata giù a Rodri. Il centrocampista della Spagna e del Mancheste ...