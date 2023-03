Rocca dei Rettori, approvati interventi su quattro strade provinciali (Di giovedì 30 marzo 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato in linea tecnica due progetti di fattibilità tecnico–economica che mobilitano circa 800mila Euro per interventi sulla viabilità provinciale. In particolare si tratta: L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di giovedì 30 marzo 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato in linea tecnica due progetti di fattibilità tecnico–economica che mobilitano circa 800mila Euro persulla viabilità provinciale. In particolare si tratta: L'articolo proviene da Fremondoweb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinEden31163 : RT @Alberto63Al: #GenteDiMare ...perché l'odore dell'acqua di mare m'eccitava proprio come le sardine e le orate in Catalan Bay dall'altra… - Adriano511634 : RT @Alberto63Al: #GenteDiMare ...perché l'odore dell'acqua di mare m'eccitava proprio come le sardine e le orate in Catalan Bay dall'altra… - berenicegalatea : RT @Alberto63Al: #GenteDiMare ...perché l'odore dell'acqua di mare m'eccitava proprio come le sardine e le orate in Catalan Bay dall'altra… - Katia__1003 : RT @Alberto63Al: #GenteDiMare ...perché l'odore dell'acqua di mare m'eccitava proprio come le sardine e le orate in Catalan Bay dall'altra… - Alberto63Al : #GenteDiMare ...perché l'odore dell'acqua di mare m'eccitava proprio come le sardine e le orate in Catalan Bay dal… -