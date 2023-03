Rivoluzione Ue: ecco il nuovo “diritto alla riparazione” contro gli sprechi (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Unione europea ha presentato una nuova direttiva per ridurre i rifiuti, introducendo una quarta R alle regole della sostenibilità: “Riduci, riusa, ricicla e ripara”. L’obiettivo è quello di diminuire gli sprechi di materiali e l’inquinamento, promuovendo il diritto alla riparazione per i consumatori. In base alla proposta, le case produttrici dovrebbero impegnarsi a garantire la riparazione dei prodotti acquistati dai consumatori entro un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 10 anni. Obsolescenza programmata e costi di riparazione esorbitanti Negli ultimi anni, le aziende hanno scoraggiato i consumatori dall’aggiustare i prodotti acquistati quando si rompono, spingendoli invece ad acquistarne di nuovi. Questo è stato fatto attraverso l’uso dell’obsolescenza ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Unione europea ha presentato una nuova direttiva per ridurre i rifiuti, introducendo una quarta R alle regole della sostenibilità: “Riduci, riusa, ricicla e ripara”. L’obiettivo è quello di diminuire glidi materiali e l’inquinamento, promuovendo ilper i consumatori. In baseproposta, le case produttrici dovrebbero impegnarsi a garantire ladei prodotti acquistati dai consumatori entro un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 10 anni. Obsolescenza programmata e costi diesorbitanti Negli ultimi anni, le aziende hanno scoraggiato i consumatori dall’aggiustare i prodotti acquistati quando si rompono, spingendoli invece ad acquistarne di nuovi. Questo è stato fatto attraverso l’uso dell’obsolescenza ...

