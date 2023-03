Rivoluzione “tutor” a scuola: lezioni pomeridiane di recupero gratis agli studenti in difficoltà (Di giovedì 30 marzo 2023) Rivoluzione in vista nella scuola italiana: tutor per corsi di recupero pomeridiano e incentivi ai prof che si offriranno di occuparsene, annuncia il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara. “Da settembre debutteranno poco meno di 40 mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni scuola. Progressivamente avremo 100 mila tutor, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”, spiega Valditara in un’intervista al quotidiano ‘Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023)in vista nellaitaliana:per corsi dipomeridiano e incentivi ai prof che si offriranno di occuparsene, annuncia il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara. “Da settembre debutteranno poco meno di 40 milaper glidegli ultimi tre anni disuperiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni. Progressivamente avremo 100 mila, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzioneine a quelli molto brillanti che si annoiano”, spiega Valditara in un’intervista al quotidiano ‘Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente tutor, Bertagna: “Sarà solo l’inizio di un vero cambiamento nell’istruzione. Ecco perché non fallirà come a… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ???? “È iniziata la rivoluzione del Merito” Grande risultato del ministro Valditara, con la partenza del progetto per i doc… - ALisimberti : RT @RobertaFerrero4: ???? “È iniziata la rivoluzione del Merito” Grande risultato del ministro Valditara, con la partenza del progetto per i… - MarchezVousLuci : RT @RobertaFerrero4: ???? “È iniziata la rivoluzione del Merito” Grande risultato del ministro Valditara, con la partenza del progetto per i… - Carla6755 : RT @RobertaFerrero4: ???? “È iniziata la rivoluzione del Merito” Grande risultato del ministro Valditara, con la partenza del progetto per i… -