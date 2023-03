Rivoluzione carta d’identità elettronica: da ieri può finalmente sostituire lo SPID (Di giovedì 30 marzo 2023) Da un paio di giorni il Ministero dell'Interno ha introdotto nuove funzionalità che riguardano la CIE (carta di Identità elettronica). Per l'accesso ai siti della PA non sarà più necessario avere a disposizione un cellulare con la tecnologia NFC per leggere fisicamente la carta e potrà essere usata come lo SPID, tramite app. ... Leggi su dday (Di giovedì 30 marzo 2023) Da un paio di giorni il Ministero dell'Interno ha introdotto nuove funzionalità che riguardano la CIE (di Identità). Per l'accesso ai siti della PA non sarà più necessario avere a disposizione un cellulare con la tecnologia NFC per leggere fisicamente lae potrà essere usata come lo, tramite app. ...

