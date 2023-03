Rivoluzionati riti della settimana Santa: Sandri pronto per la messa delle Palme, Re per quella di Pasqua (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessuno vuole sbilanciarsi sul se e quando il Papa uscirà dall'appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri per una infezione alle vie respiratorie. Dallo staff ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessuno vuole sbilanciarsi sul se e quando il Papa uscirà dall'appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri per una infezione alle vie respiratorie. Dallo staff ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Il Vaticano ha già predisposto un piano per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa in assenza del Pontefice, nel… - Agenzia_Ansa : Il Vaticano ha già predisposto un piano per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa in assenza del Pontefic… - fisco24_info : Rivoluzionati i riti della Settimana Santa, Sandri pronto per messa delle Palme: Per Pasqua in campo il cardinale G… -