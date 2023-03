Ritorna Girls Code it Better | percorsi digitali e di imprenditorialità per donne

(Di giovedì 30 marzo 2023) Si riaprono, per il decimo anno consecutivo, le iscrizioni perit, l’iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEM. Dal 28 marzo al 28 maggio le scuole potranno candidarsi accedendo al sito dedicato, nella sezione dedicata alle candidature. Ma l’appello è aperto anche alle imprese, che possono sostenere il progetto “adottando” una o più scuole.it– Cos’è Attraverso progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,itpermette allestudentesse di toccare con manoe di. Le studentesse sono infattiimmerse in una ...

Ritorna Girls Code it Better, l'iniziativa che avvicina le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado alle discipline STEM.