Ritardo Pnrr | Barelli | ' Non c' è la bacchetta magica | ma bisogna accelerare i tempi'

(Di giovedì 30 marzo 2023) - 'Ci deve essere un grosso impegno per rimettere in carreggiata il Paese' ha detto il capogruppo alla Camera di Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Meloni: “È lunare prendersela con questo governo, stiamo lavorando da pochi mesi e ci siamo trovati un #Pnrr abbor… - fanpage : I ritardi del Pnrr rischiano di essere tra i problemi più grandi che il #governoMeloni si troverà ad affrontare. Fi… - riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - paolorivaz : RT @Secondowelfare: Sono passati sei mesi da quando abbiamo scritto questo articolo su ritardi del #PNRR. Sono cambiate molte cose, ma il… - fernandella25 : RT @tranellio: #Pnrr Spagna (governo di sinistra), ha rispettato tutti gli impegni, è in arrivo la terza tranche. Italia (governo draghiano… -

...chiaramente intendere che nell'attuazione del Piano per la ripresa e la resilienza () che l'Europa è pronta ad alimentare con 190 miliardi di euro l' Italia non è soltanto in gravissimo...Ilva usato per accompagnare bene la trasformazione del nostro Paese", dichiara la capogruppo ... "C'è da dire che a uncolmabile solo con l'attitudine tutta italiana di operare last minute ...Sulce' un tema legato al, ma e' solo un. Con Draghi, la Commissione fu piu' clemente Questo deve chiederlo al ministro Fitto, che e' titolare del dossier, precisa Lollobrigida. ...

Pnrr in ritardo, ora il governo Meloni dà la colpa a Draghi Fanpage.it

Il governo precedente aveva garantito il rispetto dei tempi. Poi sono passati sei mesi e questo non me lo spiego" ha detto la capogruppo di Italia Viva "La preoccupazione per il Pnrr è alta. Rischiamo ...Il Pd all’attacco sulle nuove norme per i contratti pubblici: colpo mortale ai progetti, in piazza con la Cgil. Differenze nel giudizio sia tra i sindacati che tra le imprese ...