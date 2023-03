Ritardo Pnrr | Barelli | ' Non abbiamo la bacchetta magica | ma bisogna accelerare i tempi'

(Di giovedì 30 marzo 2023) - 'Ci deve essere un grosso impegno per rimettere in carreggiata il Paese' ha detto il capogruppo alla Camera di Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Meloni: “È lunare prendersela con questo governo, stiamo lavorando da pochi mesi e ci siamo trovati un #Pnrr abbor… - fanpage : I ritardi del Pnrr rischiano di essere tra i problemi più grandi che il #governoMeloni si troverà ad affrontare. Fi… - riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - Daviderel4 : RT @ToxMagato: La s-para palle di #Buffon ha avuto il coraggio di dire che la colpa del ritardo del Pnrr é colpa di quelli che l”hanno pres… - TPeppino : RT @ToxMagato: La s-para palle di #Buffon ha avuto il coraggio di dire che la colpa del ritardo del Pnrr é colpa di quelli che l”hanno pres… -

- 'Ci deve essere un grosso impegno per rimettere in carreggiata il Paese' ha detto il capogruppo alla Camera di Forza ...- "La preoccupazione per ilè alta. Rischiamo di fare una figuraccia di fronte all'Europa. L'idea di non riuscire a spendere quelle risorse mi preoccupa da italiana che vuole vedere il proprio ...Leggi anche L'Europa boccia la Meloni: niente soldi dalper ritardi e inefficienze, 19 miliardi congelati Italia insul, a rischio due rate dei fondi europei: governo Meloni troppo ...

Pnrr in ritardo, ora il governo Meloni dà la colpa a Draghi Fanpage.it

Appare prioritario soprattutto recuperare nei prossimi anni il grave ritardo accumulato sul fronte delle competenze ... lasciano ben sperare gli investimenti in materia nell’ambito del PNRR, dove la ...E già in clamoroso ritardo sugli impianti irrigui precedentemente finanziati ... fondamentali e perdere risorse fresche da investire non è un errore tollerabile. Il PNRR, ed in particolare questo ...