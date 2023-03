Rinnovo Bastoni: l’Inter vuole evitare uno Skriniar-bis (Di giovedì 30 marzo 2023) Un singolo milione. Questa è la cifra di distanza che balla tra le richieste di Alessandro Bastoni, con il contratto in scadenza il prossimo anno, e la proposta dell’Inter in fase di Rinnovo contrattuale. Almeno 5,5 di parte fissa, con bonus che lo porterebbero a superare i 6 stagionali. Questo è quello che chiede Bastoni per firmare il nuovo contratto. l’Inter invece è ferma a un’offerta di 4,5. Cifra che non basta per convincere Bastoni al Rinnovo, visto che in origine la sua richiesta partiva da 7. Il difensore nerazzurro vorrebbe restare a Milano, come ci ha tenuto a ribadire ieri il suo procuratore. Negli ultimi giorni infatti, i dirigenti dell’Inter e Tullio Tinti si sono incontrati più volte per accorciare su quel milione di distanza. Senza il ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 marzo 2023) Un singolo milione. Questa è la cifra di distanza che balla tra le richieste di Alessandro, con il contratto in scadenza il prossimo anno, e la proposta delin fase dicontrattuale. Almeno 5,5 di parte fissa, con bonus che lo porterebbero a superare i 6 stagionali. Questo è quello che chiedeper firmare il nuovo contratto.invece è ferma a un’offerta di 4,5. Cifra che non basta per convincereal, visto che in origine la sua richiesta partiva da 7. Il difensore nerazzurro vorrebbe restare a Milano, come ci ha tenuto a ribadire ieri il suo procuratore. Negli ultimi giorni infatti, i dirigenti dele Tullio Tinti si sono incontrati più volte per accorciare su quel milione di distanza. Senza il ...

