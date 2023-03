Rinnovabili, accordo Consiglio-Parlamento sulla nuova direttiva: entro il 2030 il 42,5% dell’energia consumata in Ue sarà verde (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo 15 ore di negoziato, le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo sulla nuova direttiva per promuovere e regolamentare le energie Rinnovabili. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio per aumentare la quota di energia verde nel consumo energetico complessivo dell’Ue al 42,5% entro il 2030 con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune. Sempre entro il 2030 le Rinnovabili dovrebbero contribuire al 49% dell’energia utilizzata dagli edifici. L’accordo politico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo 15 ore di negoziato, le istituzioni Ue hanno raggiunto unper promuovere e regolamentare le energie. I negoziatori dele delhanno raggiunto unpolitico provvisorio per aumentare la quota di energianel consumo energetico complessivo dell’Ue al 42,5%ilcon un ulteriore aumento indicativo del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune. Sempreilledovrebbero contribuire al 49%utilizzata dagli edifici. L’politico ...

