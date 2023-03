Rinascente Firenze per la ricerca oncologica | campagna per il mese di aprile con Careggi E le calciatrici della Fiorentina

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dal 1 al 30, gli acquisti presso gli spazi Beauty Bar diavranno un valore aggiunto:donerà il 10% del ricavato deldiconfermando il suo sostegno a enti locali profondamente radicati alle realtà del territorio come Fondazione Piemontese per lasul Cancro a Torino, Fondazione Radioterapiae Roma, e Fondazione Humanitas per laa Milano, Monza e Catania

A partire dal 28 marzo e fino al 17 aprile, visitando il primo piano della Rinascente di Firenze, sarà possibile vivere in prima persona l'esperienza Pokemon grazie a uno spazio pop - up di 60 metri quadri interamente dedicato ai mostriciattoli tascabili

I Pokémon “catturano” La Rinascente di Firenze fino al 17 aprile iGizmo.it

