Rigopiano | superstiti e familiari delle vittime da Meloni | “Mai più stragi”

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mai più”. E’ il messaggio che ie idella strage di, hanno consegnato oggi al premier Giorgia, che li ha ricevuti a Palazzo Chigi. Circa un’ora e mezzo di incontro, puntellato di storie raccontate tra le lacrime, ricordando quel 18 gennaio di sei anni fa in cui la furia di una valanga, con la neve che scendeva incessantemente, travolse l’hotel esclusivo a due passi da Farindola, in provincia di Pescara, lasciando dietro sé una scia di 29 morti. “L’incontro è andato molto bene. Abbiamo esposto le nostre problematiche, abbiamo raccontato la nostra storia, semplicemente la nostra storia, il paradosso di questa giustizia – racconta Gianluca Tanda, uno dei famigliari, ...

Lo dice il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro della delegazione dei superstiti e dei famigliari delle vittime di Rigopiano con il presidente del ...Una su tutte è una procura a livello nazionale che si occupa delle stragi proprio per evitare questo. All’uscita della sede del governo Gianluca Tanda racconta: “Abbiamo raccontato alla presidente ...