Rigopiano | Meloni incontra sopravvissuti e famigliari delle vittime

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2023 Una delegazione del comitato dei familiaridiè a Palazzo Chigi, per essere ricevuta dalla premier Giorgiadopo la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pescara ha deciso cinque condanne e 25 assoluzioni per la tragedia dell'Hotel di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. Fra le cinque persone della delegazione, accompagnata dal governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, c'è Giampaolo Matrone, sopravvissuto dopo essere rimasto 62 ore sotto le macerie, che quel giorno ha perso la moglie. Ha portato alla presidente del Consiglio una lettera scritta a penna dalla figlia, di 11 anni. Palzzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... germanodefrance : RT @SecolodItalia1: Rigopiano, i familiari delle vittime dal premier. Meloni si commuove per la lettera di una bimba - SecolodItalia1 : Rigopiano, i familiari delle vittime dal premier. Meloni si commuove per la lettera di una bimba… - Valerusso39 : RT @Radio1Rai: La premier #Meloni ha ricevuto una delegazione del Comitato familiari vittime della valanga di #Rigopiano che nel gennaio 20… - Radio1Rai : La premier #Meloni ha ricevuto una delegazione del Comitato familiari vittime della valanga di #Rigopiano che nel g… - TitoDiPersio : I familiari delle vittime di #Rigopiano incontrano oggi la premier #Meloni. #GovernoMeloni -

Con questa determinazione una delegazione del comitato dei familiari delle vittime diè a Palazzo Chigi, per essere ricevuta dalla premier Giorgiadopo la sentenza di primo grado con ...In Abruzzo Tajani ha ricordato anche le vittime della tragedia di, i cui familiari oggi incontreranno la premier Giorgiaa Roma. In piazza Municipio in mattinata c'è stato un annullo ...Una delegazione del comitato dei familiari delle vittime diè a palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia. La delegazione è stata accolta dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. #iol_player_container.

Meloni incontra domani a P.Chigi familiari vittime Rigopiano Agenzia ANSA

Roma, 30 mar. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “si è commossa” durante l’incontro con i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano, specialmente quando ha ricevuto la lettera di Gaia di ...Con questa determinazione una delegazione del comitato dei familiari delle vittime di Rigopiano è a Palazzo Chigi, per essere ricevuta dalla premier Giorgia Meloni dopo la sentenza di primo grado con ...