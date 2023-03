Riferimento pericoloso per gli anarchici Perché Cospito resta al 41 bis

(Di giovedì 30 marzo 2023) Non ha preso le distanze, continua a essere "" e "punto di" della galassia anarchica: la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali lo scorso 24 febbraio la Prima sezione penale ha confermato il carcere duro per Alfredo, in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre contro il regime di 41 bis cui è sottoposto. Gli ermellini avevano così confermato il dispositivo del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il ricorso della difesa di, rappresentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, per la revoca del 41 bis. Se sottoposto a regime carcerario ordinario - scrivono gli ermellini nelle motivazioni - Alfredo"potrebbe continuare a essere" "punto die fonte di indicazione delle linee programmatiche ...

"Pericoloso e punto di riferimento per azioni criminose": ecco perché ...

