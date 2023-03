Ricovero Papa Francesco, l'appartamento al decimo piano del Gemelli (Di giovedì 30 marzo 2023) E' ricoverato all'ultimo piano dell'ala destra del Policlinico Gemelli di Roma, in una stanza che è un mini appartamento, Papa Francesco, dove è giunto ieri in ambulanza per "un'infezione respiratoria". (LA DIRETTA) L'allestimento degli ambienti risale ai primi anni '80 quando fu organizzato per Giovanni Paolo II, ricoverato ben sette volte, la prima quando fu ferito da Alì Agcà in piazza San Pietro nel 1981 e l'ultima per un intervento di tracheotomia del 2005. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) E' ricoverato all'ultimodell'ala destra del Policlinicodi Roma, in una stanza che è un mini, dove è giunto ieri in ambulanza per "un'infezione respiratoria". (LA DIRETTA) L'allestimento degli ambienti risale ai primi anni '80 quando fu organizzato per Giovanni Paolo II, ricoverato ben sette volte, la prima quando fu ferito da Alì Agcà in piazza San Pietro nel 1981 e l'ultima per un intervento di tracheotomia del 2005.

