Renault - Come si guida bene il pianale della futura R5! - VIDEO

(Di giovedì 30 marzo 2023) Stavolta è proprio il caso di dire: l'abito non fa il monaco. Anzi, quello stesso abito, così fuorviante, nasconde qualcosa, e qualcosa di molto interessante. Sotto la carrozzeriaClio che stiamo perre, infatti, è celata tutta laR5 - piattaforma, sospensioni, gruppo motopropulsore elettrico e pacco batteria -, che verrà svelata in veste definitiva nel 2024. Un gustoso antipasto, insomma, che ci fa assaporare il comportamento dinamico dell'atteso remake (famosa utilitaria anni 70-80) voluto, in salsa Bev, dal big boss del gruppo, Luca de Meo. Il nostro test avviene al Centro tecnico di Aubevoye, in Normandia: un'area di 613 ettari, costellata da 36 piste che si snodano per 60 chilometri. Un paradisoe un impianto notevole, ...

Renault R5 elettrica, abbiamo guidato il pianale - Quattroruote.it Quattroruote

Il coraggio di cambiare non è mancato alla Renault, che per la prima volta dopo tanti anni di successi inserisce la nuova, sesta generazione di Espace in un segmento diverso, quello dei grandi Suv. Ve ...Un paradiso della guida e un impianto notevole, nel quale la Renault collauda i propri prototipi e le auto di serie nei test più disparati e impegnativi. Tre “indicatori”. Sul muletto più avanzato, il ...