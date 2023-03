Regione Lazio, l’Aula approva la manovra finanziaria 2023-2025 (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, a maggioranza, i provvedimenti legislativi relativi alla manovra di bilancio 2023-2025: il Documento di economia e finanza regionale 2023 (proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 22 marzo 2023), la Legge di Stabilità regionale 2023 (proposta di legge regionale n. 8 del 22 marzo 2023) e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (proposta di legge regionale n. 9 del 22 marzo 2023). Inoltre, l’Aula ha approvato anche il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2023-2025 (proposta di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Il Consiglio regionale delhato, a maggioranza, i provvedimenti legislativi relativi alladi bilancio: il Documento di economia e finanza regionale(proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 22 marzo), la Legge di Stabilità regionale(proposta di legge regionale n. 8 del 22 marzo) e il Bilancio di previsione finanziario della(proposta di legge regionale n. 9 del 22 marzo). Inoltre,hato anche il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale(proposta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : In Regione Lazio il PD mostra un'ansia spasmodica di poltrone e un deficit assoluto di politica. Calpestando ogni… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Regione Lazio, l’Aula approva la manovra finanziaria 2023-2025 - angelo_perfetti : Regione Lazio, l’Aula approva la manovra finanziaria 2023-2025 - Angela23763271 : RT @lucianonobili: In Regione Lazio il PD mostra un'ansia spasmodica di poltrone e un deficit assoluto di politica. Calpestando ogni prass… - LaNotiziaTweet : Doppia poltrona Lazio-Croce Rossa internazionale. Il caso Rocca sbarca in Regione. Dopo la Spagna pure l’Argentina… -