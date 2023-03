Rebecca Marder | chi è l’attrice francese di Mon Crime | età | carriera | marito | vita privata | film e Instagram

(Di giovedì 30 marzo 2023)è una giovane attrice che, nonostante l’età, ha già al suo attivo una serie di successi, non in ultimo quello ottenuto con la partecipazione aldi Ozon: Mon– La colpevole sono io che è, tra le altre cose, ild’apertura della XIII edizione di Rendez-vous a Roma. View this post onA post shared by(@) Chi èè nata il 10 aprile del 1995 a Parigi e ha esordito nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto piccola. A soli 5 anni si è trovata, per la prima volta, su un set ...

Ovvero Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), aspirante attrice molto carina, ma senza un franco in tasca e con poco futuro professionale, e la sua amica e coinquilina Pauline (), ...... in sala dal 25 aprile per BIM e stasera film d'apertura di Rendez - Vous , festival del cinema francese, oltre alle due magnifiche giovani protagoniste del film: Nadia Tereszkiewicz e...Gli indizi (il furto del portafoglio, la sparizione di un'ingente somma e la sua presenza nella lussuosa villa) giocano contro la ragazza ma la sua amica e coinquilina Pauline (), ...

