Re Carlo al Bundestag | dalla parte dell’Europa senza nominare la Brexit

(Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata importantissima per reIII, che giovedì 30 marzo è passato alla storia come il primo monarca britannico a rivolgersi al, il parlamento tedesco. Il Sovrano, la cui visita in Germania si sta rivelando un successo, ha reso omaggio ai profondi legami storici e tra le due nazioni. Il tuttomenzionare sapientemente la parola “” che ha fatto raffreddare l’amicizia tra le nazioni negli ultimi anni. In questi giorniIII è in Germania per la visita di stato inaugurale del suo regno con la regina consorte Camilla. In un discorso di ben 25 minuti ha esaltato la profonda amicizia tra i paesi e per farlo ha mescolato fluentemente inglese e tedesco. Nella sua introduzione la presidente del, Bärbel Bas, ha affermato: “Gran Bretagna e Germania sono, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvfor3 : RT @Gianl1974: La sicurezza europea è minacciata a causa delle azioni della Russia, ha detto il re britannico Carlo III nel suo discorso al… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Berlino, Re Carlo al Bundestag: “Inghilterra e Germania unite al fianco di Kiev” - MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Ucraina, Carlo III parla in tedesco al Bundestag: “La sicurezza dell’Europa è minacciata. Scioccati dalla terribile distr… - DanieleP60 : RT @Gianl1974: 'Abbiamo adottato misure che sarebbero state impensabili in passato'. Carlo III di Gran Bretagna si è rivolto al Bundestag… - Affaritaliani : Re Carlo a Berlino, il primo discorso di un sovrano al Bundestag. VIDEO -

Il Papa in ospedale: notte tranquilla, medici ottimisti Spionaggio: giornalista Usa arrestato in Russia Real: Europa minacciata ma coraggiosa Bolsonaro tornato in Brasile dopo tre mesi negli Usa Elon Musk lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale - Il Papa in ospedale: notte ......36 Deputati destra austriaca lasciano aula per discorso Zelensky 12:59 I fedeli respingono gli inviati governo Kiev a Monastero Grotte 12:54 Ucraina, real: "Ruolo importante per ...Siamo scioccati dalla terribile distruzione", le parole diIII altedesco sulla guerra in Ucraina. /

Ucraina, Carlo III al Bundestag: "La sicurezza dell'Europa e' minacciata" - Mondo Agenzia ANSA

Ma il mondo non è rimasto a guardare. Siamo scioccati dalla terribile distruzione", le parole di Carlo III al Bundestag tedesco sulla guerra in Ucraina. / Bundestag Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...Ma il mondo non è rimasto a guardare. Siamo scioccati dalla terribile distruzione", le parole di Carlo III al Bundestag tedesco sulla guerra in Ucraina. / Bundestag Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...