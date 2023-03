RdC perde appeal: domande in persistente calo in attesa di MIA (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza non tira più come prima e le nuove domande sono in persistente calo. Un effetto atteso, dal momento che il beneficio sarà ritirato per essere sostituito con un nuovo strumento, più adatto al ricollocamento nel mercato del lavoro, e visto che u numeri dell’occupazione sono in persistente aumento, mentre cala la schiera degli inattivi. Vi sono poi ragioni di natura congiunturale e tecnica che hanno fatto scendere le domande di RdC. Numeri in costante flessione Nel primo bimestre del 2023 risultano presentate 90.287 richieste di RdC, in calo del 65% rispetto alle 261.378 dello stesso periodo del 2022. Il dato evidenzia anche una frenata a livello sequenziale, perché le domande a gennaio erano 88,184 e quindi ne sono state aggiunte solo 2mila il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza non tira più come prima e le nuovesono in. Un effetto atteso, dal momento che il beneficio sarà ritirato per essere sostituito con un nuovo strumento, più adatto al ricollocamento nel mercato del lavoro, e visto che u numeri dell’occupazione sono inaumento, mentre cala la schiera degli inattivi. Vi sono poi ragioni di natura congiunturale e tecnica che hanno fatto scendere ledi RdC. Numeri in costante flessione Nel primo bimestre del 2023 risultano presentate 90.287 richieste di RdC, indel 65% rispetto alle 261.378 dello stesso periodo del 2022. Il dato evidenzia anche una frenata a livello sequenziale, perché lea gennaio erano 88,184 e quindi ne sono state aggiunte solo 2mila il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : RdC perde appeal: domande in persistente calo in attesa di MIA - REstaCorporate : Ognuno ha le sue opinioni su #Meloni, resta che in #Italia ogni giorno perde colpi nei sondaggi a causa delle sue p… - REstaCorporate : @ChrisRicchiuti @GiorgiaMeloni Ognuno ha le sue opinioni su #Meloni, resta che in #Italia ogni giorno perde colpi n… - CamilloCav78428 : @gas_lerner @SCavatton @chielliei Sisi come no quando poi sarai tu che perde la competizione e ti andrà male perché… - ESguazzacolombo : @OrioliPaolo Non contano niente in Italia, visto che hanno mantenuto una sola promessa: chiudere il RdC, che è la c… -