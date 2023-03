Razzismo: Hamilton soddisfatto multa inflitta a Nelson Piquet (Di giovedì 30 marzo 2023) Lewis Hamilton si è detto soddisfatto della multa inflitta dalla giustizia brasiliana al tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet per aver fatto commenti razzisti contro di lui. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Lewissi è dettodelladalla giustizia brasiliana al tre volte campione del mondo di Formula 1per aver fatto commenti razzisti contro di lui. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Razzismo: Hamilton soddisfatto multa inflitta a Nelson Piquet leggi su Gloo - ansacalciosport : Razzismo: Hamilton soddisfatto multa inflitta a Nelson Piquet. Pilota Mercedes, vorrei ringraziare il governo brasi… - RassegnaZampa : Caso #Hamilton, #NelsonPiquet condannato per #razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento da 900mila e… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Caso Hamilton, Nelson Piquet condannato per razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento... - madliber : RT @ilmessaggeroit: Caso Hamilton, Nelson Piquet condannato per razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento... -