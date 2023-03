Ravezzani: “Napoli-Milan, brutto gesto di De Laurentiis” (Di giovedì 30 marzo 2023) Fabio Ravezzani parla dei biglietti di Napoli-Milan di Champions League con le curve vendute a 90 euro. Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “90 euro una curva per Napoli-Milan? E’ vero che i rossoneri hanno fatto gli stessi prezzi, ma non è che se uno fa un furto poi devi farlo anche tu (ride, ndr)… Capisco le necessità del Napoli, il mercato viene fatto anche dalle richieste. Sarebbe bello però se un presidente italiano avesse un po’ più a cuore i settori popolari. Non credo che il destino del Napoli dipenda da quei 200mila euro in più, guadagnati tirando sul prezzo dei settori popolari. E’ un brutto gesto tagliare quel gruppo di persone che non potrà permettersi un posto allo stadio. A Milano ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) Fabioparla dei biglietti didi Champions League con le curve vendute a 90 euro. Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “90 euro una curva per? E’ vero che i rossoneri hanno fatto gli stessi prezzi, ma non è che se uno fa un furto poi devi farlo anche tu (ride, ndr)… Capisco le necessità del, il mercato viene fatto anche dalle richieste. Sarebbe bello però se un presidente italiano avesse un po’ più a cuore i settori popolari. Non credo che il destino deldipenda da quei 200mila euro in più, guadagnati tirando sul prezzo dei settori popolari. E’ untagliare quel gruppo di persone che non potrà permettersi un posto allo stadio. Ao ...

