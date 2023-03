Raspadori completamente in gruppo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie in casa Napoli in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Direttamente dall'SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno, giungono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Giacomo. L'attaccante azzurro, già negli ultimi giorni si era allenato col resto delsquadra per tutta la seduta. Nella giornata di oggi, invece, non ha registrato problema alcuno: tutta la sessione con i compagni. Hanno invece lavorato a parte Demme e Bereszynski. Un rientro utile non solo a Luciano Spalletti, ma anche ai numerosi fantallenatori che attendono il suo recupero da diverse settimane.