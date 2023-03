Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Rashford, Osimhen e… un ex Serie A: i migliori 10 marcatori del 2023 - RobbyRoooo : @LJGLA_ Costa Dalot Timber Varane Malacia casemiro Bruno Bellingham Diallo Osimhen Rashford - BalboInter : @PolliceAzzurro A 130-140 io lo venderei, poi mi butterei su Rashford-Ziyech (entrambi in scadenza). Con i soldi d… - ukcalcio : Come vedreste un attacco Rashford-Osimhen? -

Continua KYOGO FURUHASHI KYLIAN MBAPPE' ALEXANDRE LACAZETTE JONATHAN DAVID WISSAM BEN YEDDER JOAO MARIO ENNER VALENCIA ERLING HAALAND VICTORMARCUS30 marzo 2023No, non è, che è destinato ad andare in Premier League a suon di milioni. Parliamo di ... Fanno 19 gol stagionali, 5 dei quali in Europa League (meglio di lui solo Marcuscon 6) e un ...Intanto, il Napoli e, davanti, volano: 'Osi l'uomo bionico, nessuno è come lui'. Tengono ... per infortunio, dai convocati dell'Inghilterra, di, che era in un grandissimo momento di ...

I migliori marcatori del 2023: comanda Rashford, Osimhen secondo Calcio d'Angolo

Victor Osimhen is one option for €100m, Declan Rice is on the radar and Jeremie Frimpong could arrive as a new right-back. More outlandish theories include signing Kylian Mbappe and selling Marcus ...Manchester United aren’t thought to be scared of the €120m release clause in Goncalo Ramos’ Benfica contract.