Rapimento di stato, arrestato in Russia il corrispondente del Wall Street Journal Gershkovich. Mosca fabbrica un'accusa di spionaggio e punta a uno scambio di prigionieri. Ecco chi sono (Di giovedì 30 marzo 2023) L'operazione è stata compiuta dal Fsb a Ekaterinburg, con la tecnica del Rapimento di stato: al giornalista è stato calato un maglione in testa mentre era appena uscito da un ristorante con una fonte. Lavorava da due settimane a un reportage sul reclutamento del Gruppo Wagner a Ekaterinburg

