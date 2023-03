Ranocchia: «Pioli all’Inter ci minacciò, su Spalletti….» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sul rapporto con i suoi due ex allenatori Andrea Ranocchia ha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto con Pioli e Spalletti all’Inter. PAROLE – «Per una questione cronologica e di durata del rapporto professionale, con l’attuale tecnico del Milan ho potuto legare meno. Anche perché arrivò all’Inter quando io avevo già la testa al mercato. Tanto che dopo poco andai in prestito all’Hull City, in Premier. Ma gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e lui mi ha scritto dopo il mio ritiro. Certo, con Spalletti ci sentiamo più spesso. Appena arrivato, Pioli quasi ci minacciò, disse che non sapeva come ci preparavamo prima, ma che ci avrebbe “massacrato” fisicamente. Fu di parola. Entrambi sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Andrea, ex difensore e capitano dell’Inter, sul rapporto con i suoi due ex allenatori Andreaha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto cone Spalletti. PAROLE – «Per una questione cronologica e di durata del rapporto professionale, con l’attuale tecnico del Milan ho potuto legare meno. Anche perché arrivòquando io avevo già la testa al mercato. Tanto che dopo poco andai in prestito all’Hull City, in Premier. Ma gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e lui mi ha scritto dopo il mio ritiro. Certo, con Spalletti ci sentiamo più spesso. Appena arrivato,quasi ci, disse che non sapeva come ci preparavamo prima, ma che ci avrebbe “massacrato” fisicamente. Fu di parola. Entrambi sono ...

