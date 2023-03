Ramadan a scuola e salute alimentare: cosa dice la norma, quali i poteri dei sindaci. Servono linee guida per aiutare i Dirigenti (Di giovedì 30 marzo 2023) Fa discutere quanto accade a Monfalcone, città che ha un 30% di cittadini di nazionalità straniera (un primato nazionale per i Comuni medi di 30 mila abitanti), sulla questione del Ramadan, che, per amore di verità, è stata sollevata come problematica in ordine al digiuno degli studenti già da diverse altre realtà comunali negli anni. Tra il Comune che sollecita interventi per la tutela della salute e la scuola che si adopera per le garanzie costituzionali nel rispetto delle proprie prerogative in un contesto dove non esistono delle linee guida ministeriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Fa discutere quanto accade a Monfalcone, città che ha un 30% di cittadini di nazionalità straniera (un primato nazionale per i Comuni medi di 30 mila abitanti), sulla questione del, che, per amore di verità, è stata sollevata come problematica in ordine al digiuno degli studenti già da diverse altre realtà comunali negli anni. Tra il Comune che sollecita interventi per la tutela dellae lache si adopera per le garanzie costituzionali nel rispetto delle proprie prerogative in un contesto dove non esistono delleministeriali. L'articolo .

