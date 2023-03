Rai 2 ’sforna’ Pizza Doc ogni sabato con Tinto e Monica Caradonna (Di giovedì 30 marzo 2023) Monica Caradonna e Tinto Nel sabato di Rai 2 debutta l’8 aprile Pizza Doc, un nuovo programmo affidato a due volti di Rai 1: Tinto, che in estate tornerà con il suo Camper, e Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Discovery. Dodici puntate, ogni sabato dalle 11.15 alle 12.00, fino alla metà di giugno con un format dedicato alla regina delle tavole italiane: la Pizza. Con Pizza Doc sarà l’occasione per immergersi nel mondo della Pizza italiana. Un modo per conoscere i segreti dei maestri dell’arte bianca e rimanere in qualche modo ammirati dall’armonia degli impasti e dalla fantasia degli abbinamenti in chiave locale. Ma sarà anche un gustoso pretesto per fare ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023)Neldi Rai 2 debutta l’8 aprileDoc, un nuovo programmo affidato a due volti di Rai 1:, che in estate tornerà con il suo Camper, e, conduttrice di Linea Verde Discovery. Dodici puntate,dalle 11.15 alle 12.00, fino alla metà di giugno con un format dedicato alla regina delle tavole italiane: la. ConDoc sarà l’occasione per immergersi nel mondo dellaitaliana. Un modo per conoscere i segreti dei maestri dell’arte bianca e rimanere in qualche modo ammirati dall’armonia degli impasti e dalla fantasia degli abbinamenti in chiave locale. Ma sarà anche un gustoso pretesto per fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Rai 2 ’sforna’ #PizzaDoc ogni sabato con Tinto e Monica Caradonna - bearbops : #amici22 prima sfornava talenti, ora sforna ballerini per la scenografia della Rai - lutro69 : @il_farmacista Ma dai, un campionario di semianalfabeti raccomandati come solo “mamma RAI” sforna in video dal 1954… -

