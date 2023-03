Raccolta di tulipani | a Comonte c’è un nuovo giardino curato dagli studenti dell’EFP

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sulle pendici della collina didove sorge l’Ente di Formazione Sacra Famiglia c’è una distesa diin fiore, pronti per laorganizzata nelle giornate di venerdì 31 marzo (in occasione del tradizionale mercato della verduradalla scuola), sabato 1 aprile, venerdì 14 e sabato 15 aprile. Il campo diè stato progettatodel quarto anno di Tecnico Agricolo e realizzato da quelli del primo anno di Operatore Agricolo, che ad ottobre hanno piantano oltre 3000 bulbi olandesi di diverse varietà. Nei primi mesi dell’anno scolastico, guidati dal formatore Matteo Bendotti e dal coordinatore d’indirizzo Marco Capelli, si sono presi cura del campo, che oggi è una distesa multicolore di grande bellezza. “Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Prima di rilanciare ovunque le lacrime del proprietario del campo di tulipani (lacrime con raccolta fondi ovviament… - woodoow : RT @stanzaselvaggia: Prima di rilanciare ovunque le lacrime del proprietario del campo di tulipani (lacrime con raccolta fondi ovviamente)… - Pastissi1974 : @FidesEtRatio94 @Kagakazov Questo chiagne e fotte, altroché finita. - CinqueNews : #tulipani distrutti, dopo il pianto parte la raccolta fondi. #Lucarelli insinua: “Già fatto nel 2021” (VIDEO) -» - francTICH : RT @stanzaselvaggia: Prima di rilanciare ovunque le lacrime del proprietario del campo di tulipani (lacrime con raccolta fondi ovviamente)… -

...le 3000 persone che avevano comprato i biglietti per vedere il mio campo diche non vogliono il rimborso No, alcune non rivogliono i soldi indietro dei biglietti e ok, ma poi la...Giuseppe Savino ha risposto alle critiche su Gofundme ('quelle lacrime sono vere') assicurando che rendiconterà tutte le spese fatte con le ......che il floricoltore piange idistrutti dal maltempo, scrive Lucarelli. Era già successo nel 2021 quando, poco prima che la grandine distruggesse il suo campo, aveva avviato una...

Tulipani distrutti dalla grandine: com'è finita la raccolta fondi dell'imprenditore in lacrime Today.it

Il palinsesto delle attività organizzate in occasione della giornata è davvero variegato e soddisfa tutti i gusti: per gli amanti della natura presso il castello di Malpaga sarà possibile accedere al ..."I tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più" dice l'imprenditore nel filmato diventato in breve tempo virale. Qualche ora dopo, insieme al fratello Michele, il floricoltore ha ...