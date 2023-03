R3llo | in anteprima il video di ‘Non Sarà Così Per Sempre’

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 marzo 2023) Si intitola NonPer Sempre il terzo singolo di. Nato da una riflessione interiore, il testo si sviluppa dando vita ad un vero e proprio flusso di coscienza. Nella canzone, prodotta da Sthey,descrive la sensazione di vuoto e di stranezza che prova ad oggi a seguito di questa esperienza a tratti mistica. Invitando se stesso a farsi coraggio, si esorta a prendere in mano la sua vita confidando che presto il suo malessere non farà più parte di lui. Volutamente concentrato sul testo, il brano è accompagnato da un lyriccreato da White Space Studio che ha curato anche registrazione, master e missaggio del pezzo. Raoul Angelucci, in arte, nasce nel 2005. Sin da piccolo mostra interesse per la musica, finché nel 2021, all’età di 15 anni, gli viene regalata ...