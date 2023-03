Qui Nuova York. L’America dei corrispondenti Rai nel docu-film di Giudici e Salvadore (Di giovedì 30 marzo 2023) Al Consolato Generale d’Italia di New York, su iniziativa del Console Generale Fabrizio Di Michele, è stato proiettato il film documentario Qui Nuova York. L’America raccontata agli italiani dalla televisione, di Marco Giudici e Andrea Salvadore, per la regia di Andrea Salvadore. È un adattamento di 90 minuti di una produzione che è andata in onda sui canali Rai all’estero. A ispirare il lavoro la convinzione che tutto quello che gli italiani, dal secondo dopoguerra, hanno saputo e visto delL’America, lo ha raccontato loro la televisione, e segnatamente la televisione pubblica. Un assunto che porta riconoscere e confermare alla Rai un ruolo storico nella cultura italiana. Il documentario – due puntate ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Al Consolato Generale d’Italia di New, su iniziativa del Console Generale Fabrizio Di Michele, è stato proiettato ilmentario Quiraccontata agli italiani dalla televisione, di Marcoe Andrea, per la regia di Andrea. È un adattamento di 90 minuti di una produzione che è andata in onda sui canali Rai all’estero. A ispirare il lavoro la convinzione che tutto quello che gli italiani, dal secondo dopoguerra, hanno saputo e visto del, lo ha raccontato loro la televisione, e segnatamente la televisione pubblica. Un assunto che porta riconoscere e confermare alla Rai un ruolo storico nella cultura italiana. Ilmentario – due puntate ...

