Questo non è «il teschio di un gigante vissuto 5000 anni fa» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 16 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra un teschio gigante in parte dissotterrato e intorno due persone con un caschetto. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Sembra il teschio di un gigante vissuto circa 5000 anni fa». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. L’immagine oggetto di analisi in realtà è stata creata il 14 agosto 2013 da un designer indiano, attraverso un software di elaborazione grafica, in occasione di un concorso di creazioni digitali. Su Facta.news ci siamo già occupati in diversi casi di notizie false sul ritrovamento di presunti scheletri umani giganti. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 16 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra unin parte dissotterrato e intorno due persone con un caschetto. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Sembra ildi uncircafa». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. L’immagine oggetto di analisi in realtà è stata creata il 14 agosto 2013 da un designer indiano, attraverso un software di elaborazione grafica, in occasione di un concorso di creazioni digitali. Su Facta.news ci siamo già occupati in diversi casi di notizie false sul ritrovamento di presunti scheletri umani giganti. L'articolo proviene da Facta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Conte: «Questo governo più che schierato è schienato rispetto alla Nato. Non c’è nulla di fisiologico nell’invio di… - SPatuanelli : Per mesi si è parlato del presunto buco di bilancio del Superbonus, che non esiste. Ora vorremmo sapere a quanto am… - _Nico_Piro_ : Lo scudo è un’arma difensiva…in questo caso difende quelli che non pagando le tasse ogni giorno ci tolgono un pezzo… - franzoso_marco_ : Mi piace il caos. Mi piace non sapere cosa farò domani, fra un'ora, un secondo. Più passano gli anni, più mi piace… - mangio_oreos : pure io non vedo l'ora di accusare la grande colpo di qualcosa perché non mi piace per tantissimi aspetti, però in… -

Franco Califano, le dieci canzoni indimenticabili Seguiranno altri monologhi, ancora più parlati di questo, uno chiude lo stesso disco e si intitola ... Un tempo piccolo Il brano che apre l'album Non escludo il ritorno , con l'omonima canzone che nel ... Borsa: Tim +0,6%, mercato valuta peso lettera Vivendi al cda In questo momento, secondo gli analisti di Intermonte, Vivendi ha 'diversi scenari possibili ma non esenti da rischi', dall'aspettare l'assemblea di Tim 'per esercitare la propria minoranza di blocco'... Stellantis, Tavares punge l'Europa e difende i biocarburanti ...sfida Perché il pubblico ha scelto così e per questo alla fine dei conti dobbiamo offrire un prodotto accessibile. La mobilità è anche accesso a lavoro, educazione e salute. Credo che l'umanità non ... Seguiranno altri monologhi, ancora più parlati di, uno chiude lo stesso disco e si intitola ... Un tempo piccolo Il brano che apre l'albumescludo il ritorno , con l'omonima canzone che nel ...Inmomento, secondo gli analisti di Intermonte, Vivendi ha 'diversi scenari possibili maesenti da rischi', dall'aspettare l'assemblea di Tim 'per esercitare la propria minoranza di blocco'......sfida Perché il pubblico ha scelto così e peralla fine dei conti dobbiamo offrire un prodotto accessibile. La mobilità è anche accesso a lavoro, educazione e salute. Credo che l'umanità... Non lasciamo l'AI nelle mani di big tech e tecnocrati Agenda Digitale Nordio l’annunciatore: «Riforme entro giugno» Anche questo annuncio solleva polemiche. L’Anm infatti nota subito che su dodici chiamati al tavolo, quattro sono delle Camere penali (presidente, vicepresidente, segretario e componente dell’ufficio ... Meloni: Non ci manca il coraggio e non abbiamo paura "Noi non abbiamo paura. E non ci manca il coraggio, non ci manca la visione, non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito di governare questa Nazione", le parole del ... Anche questo annuncio solleva polemiche. L’Anm infatti nota subito che su dodici chiamati al tavolo, quattro sono delle Camere penali (presidente, vicepresidente, segretario e componente dell’ufficio ..."Noi non abbiamo paura. E non ci manca il coraggio, non ci manca la visione, non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito di governare questa Nazione", le parole del ...