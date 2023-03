‘Questione di Fortuna’, in anteprima il video di Luca Guadagnini Band e Neja (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 31 marzo 2023 esce su tutte le piattaforme digitali Questione di Fortuna, il nuovo singolo di Luca Guadagnini Band e Neja. Un nuovo progetto per Luca Guadagnini Band e Neja che – reduci dalle semifinali di Una Voce per San Marino 2023 – lanciano un brano ballabile e radiofonico che invita a vivere le relazioni con un po’ di coraggio anche quando non ci si sente all’altezza dell’oggetto del nostro desiderio. Perché in ogni caso, che sia Questione di Fortuna o no, sono un bagaglio esperienziale importante per guardare avanti, anche con un po’ di autoironia. Le parole di Neja e Luca Guadagnini Band «Arriviamo da due mondi differenti, ma abbiamo vissuto gli anni ’90 e 2000 ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 31 marzo 2023 esce su tutte le piattaforme digitali Questione di Fortuna, il nuovo singolo di. Un nuovo progetto perche – reduci dalle semifinali di Una Voce per San Marino 2023 – lanciano un brano ballabile e radiofonico che invita a vivere le relazioni con un po’ di coraggio anche quando non ci si sente all’altezza dell’oggetto del nostro desiderio. Perché in ogni caso, che sia Questione di Fortuna o no, sono un bagaglio esperienziale importante per guardare avanti, anche con un po’ di autoironia. Le parole di«Arriviamo da due mondi differenti, ma abbiamo vissuto gli anni ’90 e 2000 ...

