Queste foto non dimostrano che il livello del mare non si sia alzato in oltre un secolo (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due foto. La prima, a sinistra, è una foto in bianco e nero e mostra l’isolotto dove si trova la Statua della Libertà a New York, con indicata la data «1898». La seconda immagine, a colori, ritrae la stessa scena con la data «2017». In entrambe le foto il livello dell’acqua del mare sembra essere lo stesso. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Qui si vede tutto il disastroso innalzamento del livello del mare». Il post suggerisce quindi che le due foto dimostrerebbero che il livello dell’acqua davanti al celebre monumento statunitense non si è alzato in oltre un ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due. La prima, a sinistra, è unain bianco e nero e mostra l’isolotto dove si trova la Statua della Libertà a New York, con indicata la data «1898». La seconda immagine, a colori, ritrae la stessa scena con la data «2017». In entrambe leildell’acqua delsembra essere lo stesso. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Qui si vede tutto il disastroso innalzamento deldel». Il post suggerisce quindi che le duedimostrerebbero che ildell’acqua davanti al celebre monumento statunitense non si èinun ...

