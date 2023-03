"Questa guerra ci ha cambiato": Zelensky, parole pesantissime (Di giovedì 30 marzo 2023) Julie Pace, giornalista e direttore esecutivo di Associated Press, ha intervistato Volodymyr Zelensky durante un suo viaggio in Ucraina. Il presidente ha visitato Kiev, Sumy, Zaporizhzhia, Okhtyrka e Trostianets, ha incontrato i reduci di guerra e la popolazione. "Queste persone hanno grande energia. Il sindaco mi ha detto che il 99% degli abitanti è tornato. Le persone vogliono stare qui", ha affermato Zelensky in visita a Trostianets, piccola cittadina nell'oblast di Sumy. "Questa guerra ci ha cambiato. E' una grande sfida. Da una parte potrebbe dividere il Paese o potrebbe unirci. In entrambi i casi sono molto grato", ha detto ancora il presidente ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Julie Pace, giornalista e direttore esecutivo di Associated Press, ha intervistato Volodymyrdurante un suo viaggio in Ucraina. Il presidente ha visitato Kiev, Sumy, Zaporizhzhia, Okhtyrka e Trostianets, ha incontrato i reduci die la popolazione. "Queste persone hanno grande energia. Il sindaco mi ha detto che il 99% degli abitanti è tornato. Le persone vogliono stare qui", ha affermatoin visita a Trostianets, piccola cittadina nell'oblast di Sumy. "ci ha. E' una grande sfida. Da una parte potrebbe dividere il Paese o potrebbe unirci. In entrambi i casi sono molto grato", ha detto ancora il presidente ucraino.

