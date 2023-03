Quentin Tarantino smentisce un' indiscrezione su The Movie Critic | il suo ultimo film

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il registaha parlato del suo, The, durante un evento a Parigi che ha permesso di scoprire qualche dettaglio del progetto.ha smentito un'ipotesi riguardante The, che dovrebbe essere il suo. Il regista, durante un evento che si è svolto a Parigi, ha infatti conversato con Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes, parlando anche dell'atteso lungometraggio. Come riporta Yahoo!,ha negato che alla base della storia raccontata in Theci sia quella di Pauline Kael, giornalista per cui ha sempre ...

Vanno tutti a casa a guardare Twitter. E’ molto triste”. Ma le cose a quanto pare non vanno così sui set dei film di Quentin Tarantino. E c’è una ragione precisa: a quanto pare il regista non tollera ...L'attore, ospite da Colbert, ha parlato di quanto sia cambiata la vita sui set dopo l'arrivo degli smartphone: «Ora vanno tutti a casa a guardare Twitter. È molto triste». Per fortuna che c'è Quentin.