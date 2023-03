Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la semifinale a Miami? Montepremi e cifre: assegno sontuoso (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha surclassato il finlandese Emil Ruusuvuori in maniera perentoria, imponendosi in due rapidi set con il punteggio di 6-3, 6-1. L’altoatesino non ha avuto problemi contro il rognoso nordico, giganteggiando sotto il profilo tecnico in tutti i fondamentali e dimostrando un’ottima tenuta mentale quando l’incontro è stato a lungo interrotto a causa della pioggia, abbattutasi sul cemento statunitense quando il nostro portacolori conduceva per 2-0 nel secondo set ed era in totale controllo della partita. Alla ripresa del match non ha tremato e ha chiuso i conti con grandissima disinvoltura. Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 31 marzo per disputare la semifinale contro il vincente del confronto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha surclassato il finlandese Emil Ruusuvuori in maniera perentoria, imponendosi in due rapidi set con il punteggio di 6-3, 6-1. L’altoatesino non ha avuto problemi contro il rognoso nordico, giganteggiando sotto il profilo tecnico in tutti i fondamentali e dimostrando un’ottima tenuta mentale quando l’incontro è stato a lungo interrotto a causa della pioggia, abbattutasi sul cemento statunitense quando il nostro portacolori conduceva per 2-0 nel secondo set ed era in totale controllo della partita. Alla ripresa del match non ha tremato e ha chiuso i conti con grandissima disinvoltura.tornerà in campo venerdì 31 marzo per disputare lacontro il vincente del confronto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoQuaio2 : RT @MatthijsPog: ?????? 'Quello che abbiamo descritto ovvero sulla mamma Veronique che vuole chissà quanti soldi, in realtà vuole solo che suo… - MArgentoni : @Giancky26 @Maura20857746 Chissà come mai mi domando quanti soldi saranno stati investiti dalle case farmaceutiche… - OoFLXoO : @byoblu Ahhahahaha quanti soldi hanno fatto questi furbetti per promuovere questa farsa? Ahahhaha - g_bonincontro : @grandesso63 Sai quanti soldi si risparmierebbero eliminando i sub appalti. Che senso ha vincere una gara d’appalto… - Luca_Guadagnin : RT @MCampadelli: Riflessione: almeno ladri e corrotti non ci spiegano che lo fanno per salvare il mondo. In ogni caso, io mi indigno molto… -