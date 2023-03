Quanti ipocriti con Minà (Di giovedì 30 marzo 2023) Mi dispiace per la morte di Gianni Minà. Però erano tanti anni che non lo vedevo più in televisione.Edmondo Ravellivia email Gentile lettore, non lo vedeva perché la Rai non lo faceva lavorare da circa 20 anni, e men che mai le altre emittenti. Un “democratico” bavaglio. E neanche i giornali, tranne rare eccezioni, lo intervistavano. Eppure avrebbe avuto molte cose da dire: per esempio, era un grande conoscitore dell’America latina, ma nessuno si è sognato di interpellarlo sul Venezuela, quando gli Usa sostennero il tentato golpe di Guaidò e affamarono il Paese con le sanzioni. Su di lui era scesa una cappa di silenzio. Ora che la morte gli ha chiuso la bocca per sempre, i giornaloni e la Rai – farisei, sepolcri imbiancati – lo pongono nel pantheon dei grandi accanto a Biagi, Montanelli, Bocca. Adesso ricordano che era l’intervistatore dei grandi personaggi del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Mi dispiace per la morte di Gianni. Però erano tanti anni che non lo vedevo più in televisione.Edmondo Ravellivia email Gentile lettore, non lo vedeva perché la Rai non lo faceva lavorare da circa 20 anni, e men che mai le altre emittenti. Un “democratico” bavaglio. E neanche i giornali, tranne rare eccezioni, lo intervistavano. Eppure avrebbe avuto molte cose da dire: per esempio, era un grande conoscitore dell’America latina, ma nessuno si è sognato di interpellarlo sul Venezuela, quando gli Usa sostennero il tentato golpe di Guaidò e affamarono il Paese con le sanzioni. Su di lui era scesa una cappa di silenzio. Ora che la morte gli ha chiuso la bocca per sempre, i giornaloni e la Rai – farisei, sepolcri imbiancati – lo pongono nel pantheon dei grandi accanto a Biagi, Montanelli, Bocca. Adesso ricordano che era l’intervistatore dei grandi personaggi del ...

