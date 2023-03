Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner in classifica? Best ranking a Miami e dove può arrivare (Di giovedì 30 marzo 2023) Obiettivo top-10. Il percorso convincente di Jannik Sinner a Miami (Stati Uniti) procede e le semifinali del Masters1000 di Miami sono diventate realtà. L’azzurro ha rispettato i pronostici e sconfitto nettamente il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-1 nei quarti di finale. Una partita lunga solo per i tempi d’attesa a causa della pioggia, che ha costretto i tennisti ad abbandonare il campo quando si era sullo score di 6-3 2-0 in favore dell’altoatesino. Sinner non si è lasciato influenzare dalla situazione e, non appena è stato possibile giocare, ha fatto calare il sipario con celerità. Alla fine della fiera, il pass per il penultimo atto è valso all’azzurro la posizione n.9 virtuale nella classifica mondiale (3105 punti). Si dovrà prestare attenzione, nel caso, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Obiettivo top-10. Il percorso convincente di(Stati Uniti) procede e le semifinali del Masters1000 disono diventate realtà. L’azzurro ha rispettato i pronostici e sconfitto nettamente il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-1 nei quarti di finale. Una partita lunga solo per i tempi d’attesa a causa della pioggia, che ha costretto i tennisti ad abbandonare il campo quando si era sullo score di 6-3 2-0 in favore dell’altoatesino.non si è lasciato influenzare dalla situazione e, non appena è stato possibile giocare, ha fatto calare il sipario con celerità. Alla fine della fiera, il pass per il penultimo atto è valso all’azzurro la posizione n.9 virtuale nellamondiale (3105 punti). Si dovrà prestare attenzione, nel caso, a ...

