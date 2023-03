Quante firme bastavano per farti mettere in manicomio? Due! (Di giovedì 30 marzo 2023) Fino all’inizio del Novecento, ogni provincia aveva il suo manicomio. bastavano due firme (anche di estranei) per catturare una persona e farla rinchiudere nel manicomio provinciale. Tanti che volevano liberarsi di un parente pagavano delle persone per firmare. A quel punto lui non poteva fare più niente. Il manicomio era strutturato per padiglioni. C’era quello degli scemi, quello dei deficienti, quello dei grandi obesi e quello dei pazzi d’amore. Avevano divise a seconda della categoria. I deficienti avevano dei camiciotti da notte (di dubbia provenienza); i grandi obesi, no! Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023) Fino all’inizio del Novecento, ogni provincia aveva il suodue(anche di estranei) per catturare una persona e farla rinchiudere nelprovinciale. Tanti che volevano liberarsi di un parente pagavano delle persone per firmare. A quel punto lui non poteva fare più niente. Ilera strutturato per padiglioni. C’era quello degli scemi, quello dei deficienti, quello dei grandi obesi e quello dei pazzi d’amore. Avevano divise a seconda della categoria. I deficienti avevano dei camiciotti da notte (di dubbia provenienza); i grandi obesi, no!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sciltian : @glarocca847 Un solo arrestato fra i grillini? Quante balle. Solo a Palermo per le firme false furono condannati in… - alessan53147263 : @LucioMalan Sono tanto, tanto eccitato al pensiero di quante firme ci saranno... Più di dieci? Meno? ???????????????????? - GioCaramia : @AkiliWazi @byoblu No no, anche a me. Voglio vedere quante firme raccolgono… - dentimax954 : @MarcoRizzoPC GLI ITALIANI VERI VOGLIONO LA PACE,FACCIAMO UNA CLASS ACTION.CON UNA SEMPLICE LETTERA ON LINE CHE FI… - Pippomini : @Izzme__ @intuslegens Ma non dire cazzate,ad agosto la politica è in ferie,lo sai meglio di me. E organizzare una r… -