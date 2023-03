Quando torna Pogba? Nuovi esami e la data del rientro (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua il calvario per Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus, ritornato la scorsa estate a parametro zero in bianconero, è sceso in campo in tutta la stagione per appena 35 minuti nel derby contro il Torino. Prima la lesione del menisco e una gestione dell’infortunio decisamente rivedibile (per non dire completamente errata, come confermato da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua il calvario per Paul. Il centrocampista della Juventus, rito la scorsa estate a parametro zero in bianconero, è sceso in campo in tutta la stagione per appena 35 minuti nel derby contro il Torino. Prima la lesione del menisco e una gestione dell’infortunio decisamente rivedibile (per non dire completamente errata, come confermato da ... TAG24.

