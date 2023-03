Quando Letizia Battaglia disse “Mi sposai pensando che sarei stata libera” (Di giovedì 30 marzo 2023) Letizia Battaglia, la fotoreporter, definita da molti “fotografa di mafia”, anche se lei preferiva la definizione di “fotografa contro la mafia”, si è spenta nella sua Palermo a 87 anni, per una malattia contro cui lottava da tempo, il 13 aprile del 2022. Prima italiana a ricevere il premio Eugene Smith – il celebre fotografo di Life – nel 1985, scattò alcune delle fotografie più memorabili per la storia del nostro Paese, come quella in cui l’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella sorregge il cadavere del fratello Piersanti, allora presidente della regione Sicilia, ucciso. Decise di smettere con la cronaca dei fatti di mafia nel 1992, dopo la strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta. “Ho subito la violenza, sia fisica che morale e psicologica, però ho lottato e sono ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 30 marzo 2023), la fotoreporter, definita da molti “fotografa di mafia”, anche se lei preferiva la definizione di “fotografa contro la mafia”, si è spenta nella sua Palermo a 87 anni, per una malattia contro cui lottava da tempo, il 13 aprile del 2022. Prima italiana a ricevere il premio Eugene Smith – il celebre fotografo di Life – nel 1985, scattò alcune delle fotografie più memorabili per la storia del nostro Paese, come quella in cui l’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella sorregge il cadavere del fratello Piersanti, allora presidente della regione Sicilia, ucciso. Decise di smettere con la cronaca dei fatti di mafia nel 1992, dopo la strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta. “Ho subito la violenza, sia fisica che morale e psicologica, però ho lottato e sono ...

