Quando l’arte oltrepassa il privato e diventa bene comune, intervista a VenUs Livia Fabiani (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi mi legge da un po’ sa quanto ami le storie di riscatto sociale o nel quale il capitale umano occupa uno spazio di primo piano nell’emersione delle capacità proattive e sociali della collettività. La storia del giorno tratta di un’idea ben raccontata non solo a parole, ma con delle azioni, azioni ben visibili. In realtà più che di azioni si tratta di vera e propria arte, anzi street art. Ne ho parlato con la mia amica e presidente dell’associazione VenUs Livia Fabiani, che ha sviluppato insieme ad altre magnifiche donne, un progetto che ha fatto parlare di sé nella capitale e in tutta la Regione Lazio. La nascita di VenUs Livia: L’Associazione VenUs (da “Venere” e “Us”, noi) è nata nel dicembre 2021 grazie alla vittoria del Bando indotto dalla Regione Lazio, Vitamina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi mi legge da un po’ sa quanto ami le storie di riscatto sociale o nel quale il capitale umano occupa uno spazio di primo piano nell’emersione delle capacità proattive e sociali della collettività. La storia del giorno tratta di un’idea ben raccontata non solo a parole, ma con delle azioni, azioni ben visibili. In realtà più che di azioni si tratta di vera e propria arte, anzi street art. Ne ho parlato con la mia amica e presidente dell’associazione, che ha sviluppato insieme ad altre magnifiche donne, un progetto che ha fatto parlare di sé nella capitale e in tutta la Regione Lazio. La nascita di: L’Associazione(da “Venere” e “Us”, noi) è nata nel dicembre 2021 grazie alla vittoria del Bando indotto dalla Regione Lazio, Vitamina ...

